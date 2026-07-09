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Чемпион Европы со сборной Италии Инсинье перешёл в «Сампдорию» из Серии Б

Чемпион Европы со сборной Италии Инсинье перешёл в «Сампдорию» из Серии Б
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Бывший форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье стал игроком «Сампдории». О подписании контракта с 35-летним футболистом официально объявила пресс-служба клуба Серии Б в командных соцсетях. Итальянец присоединился к своему новому клубу в статусе свободного агента.

Большую часть карьеры Инсинье провёл в составе «Наполи», с которым дважды становился обладателем Кубка Италии и одержал одну победу в Суперкубке страны. На чемпионате Европы — 2020, который проходил летом 2021-го, Инсинье со сборной Италии стал победителем турнира.

Фото: ФК «Сампдория»

После ухода из «Наполи» Инсинье выступал в МЛС в составе «Торонто». В январе текущего года футболист вернулся в Италию и отыграл шесть месяцев за «Пескару».

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