Кроос: говорить, что победу на турнире «дарят» Аргентине — несправедливо

Чемпион мира — 2014 в составе сборной Германии Тони Кроос высказался о критике судейства главного арбитра Франсуа Летексье на матче 1/8 финала чемпионата мира – 2026, в котором Аргентина обыграла сборную Египта со счётом 3:2. Рефери отменил гол египетского футболиста Зико на 58-й минуте после просмотра VAR, а затем не назначил пенальти за фол на Мохамеде Салахе.

«Не понимаю, почему после таких результатов люди вечно ищут оправдания. Исход футбольного матча решается за 90 минут, а не в каком-то одном эпизоде. Египет провёл отличный первый тайм, но, поведя со счётом 2:0, упустил контроль над игрой, чем и воспользовалась Аргентина. Именно так и поступают команды элитного уровня.

Люди продолжают говорить о судье и VAR, но если взглянуть на матч объективно, то камбэк Аргентины стал возможен благодаря их интенсивности, мастерству и менталитету. Они верили в успех до финального свистка, тогда как Египет не смог удержать тот уровень игры, который демонстрировал в начале. Нельзя упускать преимущество в два мяча в матче с одной из лучших команд мира, а потом сводить всё к одному судейскому решению. Футбол гораздо сложнее.

Споры о судействе будут всегда, и это нормально. Но говорить, что матч был «украден» или что победу на турнире «дарят» Аргентине — несправедливо по отношению к игрокам на поле. Исход матчей решают сами футболисты своей игрой, а не теории заговора.

Самое сложное после поражения — признать, что соперник оказался сильнее в решающие моменты. Аргентина заслуживает похвалы за то, как она справилась с давлением, а Египту стоит гордиться своей игрой и одновременно извлечь уроки из ошибок, которые дорого им обошлись. Таков футбол», — приводит слова Крооса

La Derecha Diario.