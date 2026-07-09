«ПСЖ» отверг предложение «Ювентуса» в € 30 млн за Коло Муани, игрок хочет в Турин — Романо

«Ювентус» заинтересован в трансфере нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, туринцы сделали предложение по трансферу француза в размере € 30 млн, но получили отказ.

По данным источника, сам Коло Муани заинтересован в возвращении в туринский клуб, где выступал на правах аренды во второй половине сезона-2024/2025. Сообщается, что переговоры между «ПСЖ» и «Ювентусом» продолжаются, но парижане готовы продать нападающего в любой другой клуб.

Рэндаль Коло Муани перешёл в «ПСЖ» из «Айнтрахта» в 2023 году. Тогда, по данным СМИ, французский клуб заплатил за него € 95 млн. Минувший сезон 27-летний игрок провёл на правах аренды в английском «Тоттенхэме».