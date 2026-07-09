Ванья Дркушич оценил товарищеский матч «Зенита» с узбекистанским «Нефтчи»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич высказался о товарищеском матче с узбекистанским «Нефтчи» (4:1).

— Ванья, поздравляем с победой. Как бы вы оценили сам матч и ту форму, которую сейчас набрала команда?

— Я думаю, хороший матч. Конечно, было много ошибок, как и в каждой товарищеской игре, но я считаю, что мы показали очень хороший футбол, сыграли так, как мы договорились в раздевалке: очень много мячей отобрали на половине поля соперника, забили четыре гола. Очень хороший вечер!

— Четыре достаточно красивых гола! Какой вам понравился больше всего и почему?

— Наверное, выберу первый гол Фелипе Аугусто за нашу команду. Думаю, это очень важно для него, для команды, потому что ему нужно набраться уверенности. Так что да, наверное, его гол, — приводит слова Дркушича официальный сайт «Зенита».