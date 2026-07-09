Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ванья Дркушич оценил товарищеский матч «Зенита» с узбекистанским «Нефтчи»

Ванья Дркушич оценил товарищеский матч «Зенита» с узбекистанским «Нефтчи»
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич высказался о товарищеском матче с узбекистанским «Нефтчи» (4:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Глушенков – 34'     2:1 Исмоилов – 37'     3:1 Соболев – 62'     4:1 Кондаков – 73'    

— Ванья, поздравляем с победой. Как бы вы оценили сам матч и ту форму, которую сейчас набрала команда?
— Я думаю, хороший матч. Конечно, было много ошибок, как и в каждой товарищеской игре, но я считаю, что мы показали очень хороший футбол, сыграли так, как мы договорились в раздевалке: очень много мячей отобрали на половине поля соперника, забили четыре гола. Очень хороший вечер!

— Четыре достаточно красивых гола! Какой вам понравился больше всего и почему?
— Наверное, выберу первый гол Фелипе Аугусто за нашу команду. Думаю, это очень важно для него, для команды, потому что ему нужно набраться уверенности. Так что да, наверное, его гол, — приводит слова Дркушича официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Сергей Семак поздравил Фелипе Аугусто с дебютным голом за «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android