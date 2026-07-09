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Роналду впервые опубликовал пост после вылета Португалии с ЧМ-2026

Роналду впервые опубликовал пост после вылета Португалии с ЧМ-2026
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост на своей странице в соцсетях впервые после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. Напомним, в матче 1/8 финала мирового первенства Португалия проиграла с минимальным счётом 0:1 сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Португалия навсегда», — написал Роналду на своей странице в соцсетях.

Испания в 1/4 финала сыграет с национальной командой Бельгии. Роналду после игры 1/8 финала сообщил, что это его последнее участие на ЧМ в карьере.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории отобрались 48 команд.

Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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