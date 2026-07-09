Роналду впервые опубликовал пост после вылета Португалии с ЧМ-2026

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост на своей странице в соцсетях впервые после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. Напомним, в матче 1/8 финала мирового первенства Португалия проиграла с минимальным счётом 0:1 сборной Испании.

«Португалия навсегда», — написал Роналду на своей странице в соцсетях.

Испания в 1/4 финала сыграет с национальной командой Бельгии. Роналду после игры 1/8 финала сообщил, что это его последнее участие на ЧМ в карьере.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории отобрались 48 команд.