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В сборной Египта рассказали о будущем главного тренера после скандальной игры с Аргентиной

В сборной Египта рассказали о будущем главного тренера после скандальной игры с Аргентиной
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Федерация футбола Египта приняла решение продлить контракт с главным тренером клуба Хоссамом Хассаном после вылета команды с ЧМ-2026. На стадии 1/8 финала сборная Египта проиграла Аргентине (2:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Хани Абу Рида, президент Федерации футбола Египта, объявил, что совет директоров федерации одобрил продление контракта с главным тренером национальной сборной Хоссамом Хассаном. Решение принято в рамках стремления продолжить реализацию спортивного проекта национальной команды и развить успехи, которых египетский футбол добился за последнее время.

Президент федерации уточнил, что совет директоров завершит все формальные процедуры по утверждению и продлению контракта на ближайшем заседании, которое состоится после возвращения сборной Египта на родину», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Египта.

После матча Хассан заявил о несправедливости в отношении своей команды на ЧМ-2026.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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