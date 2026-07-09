В сборной Египта рассказали о будущем главного тренера после скандальной игры с Аргентиной

Федерация футбола Египта приняла решение продлить контракт с главным тренером клуба Хоссамом Хассаном после вылета команды с ЧМ-2026. На стадии 1/8 финала сборная Египта проиграла Аргентине (2:3).

«Хани Абу Рида, президент Федерации футбола Египта, объявил, что совет директоров федерации одобрил продление контракта с главным тренером национальной сборной Хоссамом Хассаном. Решение принято в рамках стремления продолжить реализацию спортивного проекта национальной команды и развить успехи, которых египетский футбол добился за последнее время.

Президент федерации уточнил, что совет директоров завершит все формальные процедуры по утверждению и продлению контракта на ближайшем заседании, которое состоится после возвращения сборной Египта на родину», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Египта.

После матча Хассан заявил о несправедливости в отношении своей команды на ЧМ-2026.