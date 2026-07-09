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Защитник «Зенита» Дркушич ответил, будет ли для него матч с «Црвеной Звездой» особенным

Защитник «Зенита» Дркушич ответил, будет ли для него матч с «Црвеной Звездой» особенным
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с сербской «Црвеной Звездой». Встреча состоится 12 июля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Нет данных
Црвена Звезда
Белград, Сербия

— Впереди у «Зенита» «Црвена Звезда», вы отлично знаете соперника. Для вас это будет особенное противостояние?
— Конечно, особенное. Я, скажем так, болею за «Црвену Звезду», играл там. Знаю много игроков, персонал. Конечно, это будет особенная игра. Я очень рад, что увижу Страхиню Эраковича, Тими Элшника, с которым играю в сборной Словении. Уже с нетерпением жду воскресенья!

— Возможно, вы с кем-то из игроков «Црвены Звезды» вы созванивались или переписывались? Может быть знаете, как они настраиваются на игру?
— Нет, этого я не знаю. Немного пообщался со Страхиней Эраковичем, он сказал, что приезжает в Петербург совсем ненадолго. Жаль! — приводит слова Дркушича официальный сайт «Зенита».

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