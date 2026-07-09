Матч Норвегия – Англия на ЧМ-2026 может быть перенесён

Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между сборными Англии и Норвегии может быть перенесён из-за погодных условий, сообщает Mirror. Встреча запланирована на 12 июля в Майами на стадионе «Хард Рок», начало – 00:00 мск.

По данным источника, в Майами в эти выходные ожидается температура до 34°C, также прогнозируются грозы. Из-за высокой влажности воздуха, по прогнозам, к началу матча температура будет ощущаться примерно как 43°C.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.