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Матч Норвегия – Англия на ЧМ-2026 может быть перенесён

Матч Норвегия – Англия на ЧМ-2026 может быть перенесён
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Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между сборными Англии и Норвегии может быть перенесён из-за погодных условий, сообщает Mirror. Встреча запланирована на 12 июля в Майами на стадионе «Хард Рок», начало – 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, в Майами в эти выходные ожидается температура до 34°C, также прогнозируются грозы. Из-за высокой влажности воздуха, по прогнозам, к началу матча температура будет ощущаться примерно как 43°C.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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