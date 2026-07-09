Защитник Египта опубликовал пост после нашумевшего вылета Египта с ЧМ-2026 от Аргентины

Защитник сборной Египта Мохамед Хани высказался на фоне вылета национальной команды с чемпионата мира по футболу 2026 года после поражения в матче 1/8 финала с Аргентиной (2:3).

«Египет сегодня… Египет завтра… Египет — каждый день. Египет в поражении раньше, чем в победе. И вот пришёл Египет… И пришли египтяне… А затем пришла история. И на глазах у всего мира египтяне «смели» их отсюда», — написал Хани в своём аккаунте в социальной сети X.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с национальной командой Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.