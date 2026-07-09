На ЧМ-2026 зафиксирован самый низкий процент реализации пенальти в истории турнира

С учётом серий пенальти, 20 из 59 11-метровых ударов, пробитых на чемпионате мира 2026 года, не были реализованы. При показателе всего 66,1% это самый низкий процент реализации пенальти в истории чемпионатов мира (при сборе статистики с 1966 года). Об этом сообщил Opta Analyst.

Отмечается, что это продолжение тенденции, наблюдавшейся в последние годы, когда процент реализации пенальти снижался на каждом чемпионате мира, начиная с 2014 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.