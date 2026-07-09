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«Барселона» сделала предложение «Боруссии» Дортмунд по трансферу Адейеми — Романо

«Барселона» сделала предложение «Боруссии» Дортмунд по трансферу Адейеми — Романо
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Испанская «Барселона» отправила предложение немецкой «Боруссии» Дортмунд по переходу нападающего Карима Адейеми. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Переговоры с «Боруссией» продолжаются. Адейеми считает «Барселону» единственным клубом, к которому он готов присоединиться этим летом. «Барса» сделала своё предложение и хочет заполучить Адейеми сейчас, ожидая решения «Боруссии», — написал Романо.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов.

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