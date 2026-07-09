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«Этого оказалось недостаточно». Капитан США Пулишич о вылете сборной в 1/8 финала ЧМ-2026

«Этого оказалось недостаточно». Капитан США Пулишич о вылете сборной в 1/8 финала ЧМ-2026
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Нападающий сборной США, капитан команды Кристиан Пулишич опубликовал пост после вылета команды с чемпионата мира — 2026.

«Сложно подобрать слова. Для начала хочу поблагодарить всех, кто поверил в меня. Поддержка помогала нам на протяжении всего пути. В конце концов, этого оказалось недостаточно, и я хотел добиться гораздо большего. Я по-прежнему считаю большой удачей быть частью этой команды. Воспоминания об этом лете останутся со мной на всю жизнь. Это только начало для нас и для этого вида спорта в Америке», — написал Пулишич на своей странице в соцсетях.

Напомним, сборная США уступила Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (1:4) и завершила участие в турнире. Встрече предшествовал скандал с отложенной дисквалификацией Балогуна.

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