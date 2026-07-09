Нани обратился к Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Португалии Луиш Нани высказался о Криштиану Роналду после вылета команды с ЧМ-2026.

«Твоё наследие в сборной и в футболе говорит само за себя. Есть истории и моменты, которые не способен перечеркнуть ни один результат. Криш, мне посчастливилось пережить многие из этих моментов вместе с тобой, и я прекрасно знаю, сколько ты отдал этой футболке.

Я также знаю, что эта футболка значит для всех, кто сегодня представляет Португалию. Эта команда заслуживает уважения, поддержки и доверия. Сил тебе и всей этой команде», — написал Нани на личной странице в одной из социальных сетей.

На стадии 1/8 финала сборная Португалии проиграла Испании со счётом 0:1.