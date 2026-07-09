Дэн Бёрн стал четвёртым самым возрастным дебютантом сборной Англии на ЧМ
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Защитник сборной Англии Дэн Бёрн вошёл в четвёрку самых возрастных дебютантов национальной команды на чемпионатах мира. Об этом сообщил England Football.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36' 0:2 Беллингем – 38' 1:2 Киньонес – 42' 1:3 Кейн – 60' 2:3 Хименес – 69'
Удаления: нет / Куанса – 54'
Дэн Бёрн дебютировал на чемпионатах мира в 34 года и 58 дней в матче 1/8 финала турнира 2026 года со сборной Мексики. Бёрн вышел на замену на 75-й минуте. Более возрастные дебютанты сборной Англии: Дэвид Джеймс (39 лет 321 день, ЧМ-2010), Стэнли Мэттьюз (35 лет 151 день, ЧМ-1950) и Дэвид Симэн (34 года 269 дней, ЧМ-1998).
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
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