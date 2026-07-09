Дэн Бёрн стал четвёртым самым возрастным дебютантом сборной Англии на ЧМ

Защитник сборной Англии Дэн Бёрн вошёл в четвёрку самых возрастных дебютантов национальной команды на чемпионатах мира. Об этом сообщил England Football.

Дэн Бёрн дебютировал на чемпионатах мира в 34 года и 58 дней в матче 1/8 финала турнира 2026 года со сборной Мексики. Бёрн вышел на замену на 75-й минуте. Более возрастные дебютанты сборной Англии: Дэвид Джеймс (39 лет 321 день, ЧМ-2010), Стэнли Мэттьюз (35 лет 151 день, ЧМ-1950) и Дэвид Симэн (34 года 269 дней, ЧМ-1998).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.