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Игрок сборной Англии Энтони Гордон оценил условия игры в Мексике

Игрок сборной Англии Энтони Гордон оценил условия игры в Мексике
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Нападающий сборной Англии Энтони Гордон высказался о победе в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Мексики (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Это был уникальный шанс, уникальная атмосфера. Было тяжело, но это всегда должно быть испытанием, и оно прошло самым худшим образом, но мы справились. Больше ничего не могу сказать об этой команде.

Высота в первые 20 минут воспринималась тяжело. Даже на вчерашней тренировке я чувствовал это в груди, так что это немного беспокоило. Но послушайте, мы хорошие игроки, мы играем на высшем уровне — нам платят за то, чтобы мы справлялись с такими ситуациями. Мы знали, что будет тяжело, но у нас есть ожидания болельщиков, которые проделали такой долгий путь, и мы никогда их не подведём. Большие игроки для больших моментов», — приводит слова Гордона England Football.

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