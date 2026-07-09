Игрок сборной Англии Энтони Гордон оценил условия игры в Мексике

Нападающий сборной Англии Энтони Гордон высказался о победе в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Мексики (3:2).

«Это был уникальный шанс, уникальная атмосфера. Было тяжело, но это всегда должно быть испытанием, и оно прошло самым худшим образом, но мы справились. Больше ничего не могу сказать об этой команде.

Высота в первые 20 минут воспринималась тяжело. Даже на вчерашней тренировке я чувствовал это в груди, так что это немного беспокоило. Но послушайте, мы хорошие игроки, мы играем на высшем уровне — нам платят за то, чтобы мы справлялись с такими ситуациями. Мы знали, что будет тяжело, но у нас есть ожидания болельщиков, которые проделали такой долгий путь, и мы никогда их не подведём. Большие игроки для больших моментов», — приводит слова Гордона England Football.