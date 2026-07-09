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Роджерс ответил, каково будет сосредоточиться на матче с Норвегией после победы в Мексике

Роджерс ответил, каково будет сосредоточиться на матче с Норвегией после победы в Мексике
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Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс ответил, как национальной команде переключиться на матч 1/4 финала чемпионата мира с Норвегией после победы на предыдущей стадии во встрече с Мексикой (3:2). Англичане сыграют с Норвегией 12 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, довольно легко, потому что хочется создать ещё больше воспоминаний. Теперь, когда этот матч (с Мексикой. — Прим. «Чемпионата») позади, впереди следующий по значимости матч. Для многих из нас это будет самый важный матч, в котором мы участвовали, особенно на чемпионате мира в сложившихся обстоятельствах.

Самый большой вызов — это стремление к большему и желание двигаться вперёд, но я думаю, что этот вызов вдохновляет многих в нашей команде. Именно об этом мы и говорили на первой тренировке после перерыва: мы снова будем бороться, мы ещё можем совершенствоваться и становиться лучше. В этом и заключается прелесть футбола. Всегда есть над чем поработать, никогда не бывает идеального результата или конца всему, потому что впереди нас ждёт игра, которая создаст нам новые проблемы.

Нам придётся изменить свой подход, играть по-другому или как-то иначе, перед нами стоит ещё один вызов, и в этом вся прелесть футбола — никогда ничего не заканчивается, никогда не бывает конца. Всегда можно меняться и корректировать свою игру, браться за новые задачи. Так что мы готовы, и мы будем готовы», — приводит слова Роджерса England Football.

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