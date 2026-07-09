Дешам рассказал о психологическом состоянии Мбаппе после конфликта с сенатором Парагвая

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам прокомментировал психологическое состояние нападающего Килиана Мбаппе на фоне конфликта с парагвайским сенатором Селестой Амарильей.

«Килиан находится в хорошем психологическом состоянии. Произошло то, о чём я не хочу говорить подробно. Он очень сильный парень в плане психологии. Его мысли направлены на грядущий матч, который будет тяжелым, так как встречаются две сильные сборные. У Килиана всё в порядке, как и у всей группы. Он готов к игре», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, ранее Амарилья в оскорбительной форме раскритиковала форварда сборной Франции Килиана Мбаппе за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Позже француз ответил на это заявление — Селесте пригрозила игроку тюрьмой, напомнив об инциденте с Роналдиньо.

В 1/4 финала ЧМ Франция сыграет с Марокко. Игра состоится сегодня, 9 июля.