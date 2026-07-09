Издание Goal.com назвало фаворита на победу в ЧМ-2026 среди всех восьми оставшихся сборных

Топовый интернет-портал Goal.com оценил шансы всех оставшихся на чемпионате мира — 2026 сборных на победу в турнире. Согласно оценкам издания, главным фаворитом ЧМ-2026 является сборная Франции.

Второй командой, имеющий наивысшие шансы на титул, является сборная Испании. Тройку замкнула национальная команда Англии.

Полный рейтинг всех оставшихся участников ЧМ-2026 от Goal.com:

Франция. Испания. Англия. Аргентина. Норвегия. Марокко. Швейцария. Бельгия.

Матчи 1/4 финала мирового первенства пройдут с 9 по 12 июля. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.