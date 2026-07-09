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Издание Goal.com назвало фаворита на победу в ЧМ-2026 среди всех восьми оставшихся сборных

Издание Goal.com назвало фаворита на победу в ЧМ-2026 среди всех восьми оставшихся сборных
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Топовый интернет-портал Goal.com оценил шансы всех оставшихся на чемпионате мира — 2026 сборных на победу в турнире. Согласно оценкам издания, главным фаворитом ЧМ-2026 является сборная Франции.

Второй командой, имеющий наивысшие шансы на титул, является сборная Испании. Тройку замкнула национальная команда Англии.

Полный рейтинг всех оставшихся участников ЧМ-2026 от Goal.com:

  1. Франция.
  2. Испания.
  3. Англия.
  4. Аргентина.
  5. Норвегия.
  6. Марокко.
  7. Швейцария.
  8. Бельгия.

Матчи 1/4 финала мирового первенства пройдут с 9 по 12 июля. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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