Издание Goal.com назвало фаворита на победу в ЧМ-2026 среди всех восьми оставшихся сборных
Топовый интернет-портал Goal.com оценил шансы всех оставшихся на чемпионате мира — 2026 сборных на победу в турнире. Согласно оценкам издания, главным фаворитом ЧМ-2026 является сборная Франции.
Второй командой, имеющий наивысшие шансы на титул, является сборная Испании. Тройку замкнула национальная команда Англии.
Полный рейтинг всех оставшихся участников ЧМ-2026 от Goal.com:
- Франция.
- Испания.
- Англия.
- Аргентина.
- Норвегия.
- Марокко.
- Швейцария.
- Бельгия.
Матчи 1/4 финала мирового первенства пройдут с 9 по 12 июля. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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