«Ты не англичанин, если не знаешь слова!» Роджерс — о послематчевой песне с фанатами

Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс высказался о командной традиции исполнять песню Wonderwall группы Oasis вместе с болельщиками после матчей.

«Я знаю слова. Честно говоря, думаю, что ты не англичанин, если не знаешь слова! Считаю, это настолько известная песня, что все должны знать слова. Если нет, то лучше выучить их как можно быстрее!

Это особенные моменты. Это воспоминания, которые остаются с тобой на всю жизнь, и ты просто хочешь насладиться ими вместе с болельщиками. Я раньше такого не видел. Это новшество для этого турнира, и мы все обсуждаем это потом и смотрим.

Поражаешься тому, сколько болельщиков и как много это для них значит, насколько они увлечены. Разделить этот момент — это очень особенное событие, и мы все это ценим. Мы очень это ценим, это значит для нас всё», — приводит слова Роджерса England Football.