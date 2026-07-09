Дешам заявил, что хочет такое же судейство, как было в нашумевшем матче Аргентина — Египет

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам высказался о судействе перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Марокко, упомянув о действиях французского арбитра Франсуа Летескье и его ассистентов в нашумевшем матче 1/8 финала мирового первенства между Аргентиной и Египтом (3:2). Ранее тренер «фараонов» раскритиковал судейство этого матча, а Египетская футбольная ассоциация подала на бригаду рефери жалобу в ФИФА.

«Надеюсь, судья нашего матча будет так же хорош, как мистер Летескье и его ассистенты в матче Аргентины с Египтом. Мой соперник — Марокко, а не рефери», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Игра между Францией и Марокко состоится сегодня, 9 июля. Начало — в 23:00 мск.