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Дешам заявил, что хочет такое же судейство, как было в нашумевшем матче Аргентина — Египет

Дешам заявил, что хочет такое же судейство, как было в нашумевшем матче Аргентина — Египет
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Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам высказался о судействе перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Марокко, упомянув о действиях французского арбитра Франсуа Летескье и его ассистентов в нашумевшем матче 1/8 финала мирового первенства между Аргентиной и Египтом (3:2). Ранее тренер «фараонов» раскритиковал судейство этого матча, а Египетская футбольная ассоциация подала на бригаду рефери жалобу в ФИФА.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Надеюсь, судья нашего матча будет так же хорош, как мистер Летескье и его ассистенты в матче Аргентины с Египтом. Мой соперник — Марокко, а не рефери», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Игра между Францией и Марокко состоится сегодня, 9 июля. Начало — в 23:00 мск.

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