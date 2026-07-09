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Суперкомпьютер Opta оценил шансы Франции и Марокко на выход в полуфинал ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы Франции и Марокко на выход в полуфинал ЧМ-2026
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года Франция — Марокко, который состоится сегодня, 9 июля. Об этом сообщил Opta Analyst.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шансы сборной Франции на победу в основное время составляют 61,7%, в то время как команды Марокко — 16,2%. Вероятность ничьей после 90 минут определяется в 22,1%. В целом шансы на проход Франции суперкомпьютер оценивает в 74%, а Марокко — в 26%.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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