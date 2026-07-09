Только 9 центральных защитников до Лапорта провели 50+ матчей за сборную Испании

Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт провёл в матче с национальной командой Португалии свою 50-ю игру за сборную Испании. Об этом сообщается на официальном сайте «Фурия Роха».

Символично, что Лапорт впервые надел футболку Испании 4 июня 2021 года в товарищеском матче перед Евро-2020 как раз с Португалией (0:0).

Лапорт стал десятым центральным защитником в истории Испании, которому покорилась данная отметка. Рекордсменом является Серхио Рамос, у которого 180 матчей в футболке «красной фурии». Далее располагаются Жерар Пике (102), Карлес Пуйоль (100), Фернандо Йерро (89), Карлос Марчена (69), Мигель Анхель Надаль (62), Рауль Альбиоль (58), Абелардо (54), Рафа Алькорта (54).

Отметим, по данным интернет-портала Transfermarkt, у Ляпорта 51 матч. Товарищеская игра с Иорданией (3:1) перед ЧМ-2022, которая состоялась 22 ноября 2022, не учитывалась Испанией при подсчёте количества игр.