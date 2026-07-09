В Аргентинской футбольной ассоциации отреагировали на информацию о проверке со стороны ФБР

Томас Регаладо, официальный посол Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) в США и Северной Америке отреагировал на информацию о расследовании ФБА в отношении организации по делу о финансовых операциях.

«Сами по себе следственные действия не определяют ответственность или виновность», — приводит слова Регаладо La Nacion.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции США расследуют дело о финансовых махинациях в Аргентинской футбольной ассоциации (АФА).

Следователи Министерства юстиции США пытаются выяснить, как организация под руководством осуществляла деятельность на территории страны, каким образом через американскую финансовую систему проходили операции на сотни миллионов долларов и могли ли отдельные сделки привести к нарушениям американского законодательства.

Ранее сборная Аргентины вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

В Аргентинской федерации футбола отреагировали на слуъи о расследовании со стороны ФБР