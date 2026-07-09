Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Выглядело очень плохо». Месси ответил, чувствовал ли он, что играет последний матч на ЧМ

«Выглядело очень плохо». Месси ответил, чувствовал ли он, что играет последний матч на ЧМ
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игре 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Египтом (3:2) в отношении мыслей во время встречи, что это мог быть его последний матч на мировых первенствах. К 79-й минуте аргентинцы уступали в счёте — 0:2, но отыгрались и победили до экстра-таймов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Чувствовал ли я, что это мог быть мой последний матч на чемпионате мира? Да, честно говоря, чувствовал. Когда мы проигрывали со счётом 0:2, всё выглядело очень плохо. Мы создавали моменты, но просто не могли забить. Но, как я уже сказал, эта команда борется до конца. Мы отыграли один гол благодаря Кути, и я думаю, что после этого что-то изменилось. Мы начали чувствовать, что сможем это сделать. Я думаю, мы заслужили продолжать бороться, оставаться здесь, продолжать сражаться. Так что я просто очень-очень счастлив», — приводит слова Месси All About Argentina в соцсети X со ссылкой на журналистку Софи Мартинес.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с национальной командой Швейцарии. Игра состоится 12 июля.

Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Защитник Египта опубликовал пост после нашумевшего вылета Египта с ЧМ-2026 от Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android