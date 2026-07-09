«Выглядело очень плохо». Месси ответил, чувствовал ли он, что играет последний матч на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игре 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Египтом (3:2) в отношении мыслей во время встречи, что это мог быть его последний матч на мировых первенствах. К 79-й минуте аргентинцы уступали в счёте — 0:2, но отыгрались и победили до экстра-таймов.

«Чувствовал ли я, что это мог быть мой последний матч на чемпионате мира? Да, честно говоря, чувствовал. Когда мы проигрывали со счётом 0:2, всё выглядело очень плохо. Мы создавали моменты, но просто не могли забить. Но, как я уже сказал, эта команда борется до конца. Мы отыграли один гол благодаря Кути, и я думаю, что после этого что-то изменилось. Мы начали чувствовать, что сможем это сделать. Я думаю, мы заслужили продолжать бороться, оставаться здесь, продолжать сражаться. Так что я просто очень-очень счастлив», — приводит слова Месси All About Argentina в соцсети X со ссылкой на журналистку Софи Мартинес.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с национальной командой Швейцарии. Игра состоится 12 июля.