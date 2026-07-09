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В Египетской футбольной ассоциации обратились к президенту страны после вылета с ЧМ-2026

В Египетской футбольной ассоциации обратились к президенту страны после вылета с ЧМ-2026
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Египетская футбольная ассоциация обратилась к президенту страны Абдель Фаттаху ас-Сиси после вылета команды с ЧМ-2026.

«Совет директоров Египетской футбольной ассоциации технический, административный и медицинский персонал, а также игроки первой национальной сборной выражают искреннюю благодарность и признательность за его слова поддержки и высокую оценку достойного выступления и исторического достижения египетской национальной команды на чемпионате мира.

Египетская футбольная ассоциация подтверждает, что поддержка президента является мощным стимулом для всех членов системы продолжать усердно работать и прилагать максимальные усилия на следующем этапе, чтобы добиться еще больших успехов и высоко поднять имя Египта на различных международных форумах», — говорится в заявлении на официальном сайте Египетской футбольной ассоциации.

На стадии 1/8 фиала сборная Египта проиграла Аргентине (2:3). После матча президент Египта поддержал свою команду.

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