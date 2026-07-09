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«Благодаря жертвам ради меня». Месси — об игре Аргентины на ЧМ-2026

«Благодаря жертвам ради меня». Месси — об игре Аргентины на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей форме и об игре национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Я тот, кто предъявляет к себе самые высокие требования. До самого последнего дня я не был уверен, смогу ли сыграть на этом чемпионате мира, потому что очень хотел быть в лучшей форме. Слава Богу, мне удалось этого достичь, и я смог помочь этой команде, команде, которая также позволяет мне быть на поле благодаря своим усилиям и жертвам ради меня. Думаю, самым большим облегчением для всех аргентинцев стал последний чемпионат мира в Катаре, после стольких лет без побед. Мы наконец-то снова добились этого. После этого фанаты, как и мы, мечтают каждый раз, когда Аргентина играет на чемпионате мира. Они веря и волнуются. И, как я всегда говорю, эта команда всегда будет продолжать стараться и всегда будет отдавать всё, что у неё есть, чтобы достичь самой большой возможной цели», — приводит слова Месси All About Argentina в соцсети X со ссылкой на журналистку Софи Мартинес.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с национальной командой Швейцарии. Игра состоится 12 июля.

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Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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