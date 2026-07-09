Месси назвал причину камбэка Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о камбэке своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Египтом (3:2).
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15' 0:2 Зико – 67' 1:2 Ромеро – 79' 2:2 Месси – 83' 3:2 Фернандес – 90+2'
«Я рад соревноваться вместе со своими товарищами по команде и противостоять любому сопернику, потому что это команда с сильным характером. Игроки всегда стараются, всегда отдают всё, что у них есть. И матч стал ещё одним примером того, что эта команда никогда не сдаётся и борется до самого конца», — приводит слова Месси All About Argentina в соцсети X со ссылкой на журналистку Софи Мартинес.
В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с национальной командой Швейцарии. Игра состоится 12 июля.
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