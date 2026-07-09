Романо выложил инсайд о будущем Тчуамени и Вальверде в «Реале» на фоне их конфликта

Полузащитники мадридского «Реала» Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде останутся в команде, несмотря на их конфликт в минувшем сезоне, а также назначение нового главного тренера Жозе Моуринью. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, Тчуамени подписал новый контракт с «Реалом» до июня 2031 года, а юристы футболиста уже одобрили все условия. Отмечается, что сам Моуринью ясно дал понять, что хотел бы, чтоб и Тчуамени, и Вальверде остались. Уругваец с высокой долей вероятности станет капитаном нового проекта мадридцев. Романо подчеркнул, что ещё больше игроков подпишут новые контракты с «Реалом».

Ранее сообщалось, что интерес к Тчуамени проявлял «Манчестер Юнайтед».

7 мая стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

В минувшем сезоне 25-летний Тчуамени провёл 49 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн. На счету 27-летнего Вальверде в прошлом клубном сезоне было 49 матчей, девять забитых мячей и 13 ассистов. Его стоимость оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 90 млн.