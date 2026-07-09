«Так нельзя!» Ромарио раскритиковал Анчелотти после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Бразилии Ромарио раскритиковал главного тренера команды Карло Анчелотти после вылета команды с ЧМ-2026.

«Я бы разорвал контракт ещё вчера. Как только матч закончился, я бы зашёл в раздевалку как президент и сказал: «Ладно, большое спасибо, до свидания и пошёл к чёрту. Если хочешь — обращайся в суд, там и посмотрим, что получится». После такого провала, после того позора, который он устроил вчера, Анчелотти не может оставаться главным тренером сборной Бразилии. Я говорил вам об этом в трёх предыдущих выпусках и сейчас повторяю это снова. Так продолжаться не может, что-то обязательно должно измениться. Так нельзя, чёрт возьми!» — приводит слова Ромарио UOL.com.br.

На стадии 1/8 финала сборная Бразилии проиграла Норвегии со счётом 1:2.