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«Арсенал» готовит третье дорогостоящее предложение по Гимарайнсу из «Ньюкасла» — Романо

«Арсенал» готовит третье дорогостоящее предложение по Гимарайнсу из «Ньюкасла» — Романо
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Лондонский «Арсенал» намерен сделать третье предложение по переходу полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Бразилии Бруно Гимарайнса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, предложение в £ 55 млн (около € 65 млн) уже отклонено, второе предложение в £ 65 млн (чуть более € 76,2 млн) также было отклонено. Отмечается, что третье предложение на сумму от £ 65 до £ 90 млн (примерно от € 76 до € 106 млн) может ускорить переговоры.

Отмечается, что Гимарайнс заявил «Ньюкаслу» на прошлой неделе, что хочет перейти в «Арсенал», но не будет создавать проблем клубу, решая доверить решение о своём будущем именно «сорокам».

В сезоне-2025/2026 Гимарайнс принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 70 млн.

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