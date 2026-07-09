«Француз так бы не поступил». Сенатор Парагвая объяснила скандальные слова в адрес Мбаппе

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья объяснила свои резкие высказывания в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Когда Орландо Хиль, мальчишка, который наверняка впервые в жизни вышел на поле чемпионата мира и впервые оказался в Европе, играл перед всем миром и протянул руку с присущим парагвайцам смирением, а этот ублюдок отказался пожать её и начал кричать ему в лицо — это не по-французски. Настоящий француз никогда бы так не поступил», — приводит слова Амарильи Marca.

Напомним, ранее Амарилья в оскорбительной форме раскритиковала нападающего Мбаппе после матча с Парагваем в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Позже француз ответил на это заявление.