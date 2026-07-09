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Пресс-конференция форварда сборной Марокко была прервана из-за перепалки журналистов

Пресс-конференция форварда сборной Марокко была прервана из-за перепалки журналистов
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Пресс-конференция с участием форварда сборной Марокко Браима Диаса перед четвертьфинальным матчем со сборной Франции на ЧМ-2026 была прервана из-за перепалки двух журналистов, сообщает JS Grond-Tran на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во время пресс-конференции футболиста два журналиста стали эмоционально выяснять отношения, из-за чего Диасу пришлось прервать свой ответ.

Сборные Франции и Марокко сыграют в четверг, 9 июля. Начало матча — в 23:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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