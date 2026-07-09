«Отвратительная мерзкая расистская свинья». Морган — о скандале сенатора Парагвая с Мбаппе

Британский телеведущий Пирс Морган отреагировал на высказывания парагвайского сенатора Селесты Амарилья в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Морган встал на сторону Мбаппе и написал на своей странице в соцсети X: «Что за отвратительная мерзкая расистская свинья. Килиан Мбаппе, мы все солидарны с тобой в конфликте с этой позорной женщиной, которую, я надеюсь, скоро выгонят с работы. Как, чёрт возьми, она стала избранным сенатором в Парагвае?»

Напомним, ранее Амарилья в оскорбительной форме раскритиковала форварда сборной Франции Килиана Мбаппе за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Позже француз ответил на это заявление — Селесте пригрозила игроку тюрьмой, напомнив об инциденте с Роналдиньо.

В 1/4 финала ЧМ Франция сыграет с Марокко. Игра состоится сегодня, 9 июля.