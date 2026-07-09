Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по футболу 2026 на 9 июля 2026

9 июля продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Состоится один матч четвертьфинала.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 9 июля (время московское):

23:00. Франция – Марокко.

Ранее сборная Франции обыграла Парагвай (1:0), а Марокко разгромил Канаду (3:0)

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.