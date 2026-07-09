Четыре игрока сборной Англии пропустили командную тренировку перед матчем с Норвегией

Четверо футболистов — защитники Рис Джеймс и Марк Гехи, а также полузащитники Деклан Райс и Джордан Хендерсон — не участвовали в тренировке сборной Англии 8 июля в Канзас-Сити (США) перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Норвегии. Об этом сообщает издание Times Sport в соцсети X.

По информации источника, Джеймс, Гехи и Райс работали по индивидуальным программам, тогда как остальные 22 игрока тренировались в общей группе. Хендерсон отсутствовал, потому что восстанавливается после операции на руке.

25-летний Гехи провёл на турнире пять матчей, на счету 26-летнего Джеймса четыре встречи, 27-летний Райс также сыграл в четырёх встречах и сделал одну результативную передачу.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 Норвегия — Англия состоится 12 июля.