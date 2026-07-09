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Сын диктатора Заира Мобуту поддержал Мбаппе в конфликте с сенатором из Парагвая

Сын диктатора Заира Мобуту поддержал Мбаппе в конфликте с сенатором из Парагвая
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Нзанга Мобуту, сын бывшего президента Заира Мобуту Сесе Секо, поддержал Килиана Мбаппе после высказываний парагвайского сенатора Селесты Амарильи.

Нзанга — бывший заместитель премьер-министра ДР Конго и лидер партии «Союз демократов-мобутистов».

«Расистские заявления в адрес Килиана Мбаппе со стороны парагвайского сенатора отвратительны. Отрицать его французскую идентичность из-за африканских корней, оскорблять его и прибегать к худшим колониальным стереотипам недостойно политического деятеля. Килиан Мбаппе – француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно ни выбирать между своей страной и корнями, ни оправдываться перед кем-либо. Я выражаю ему свою полную поддержку. Расизм – это не мнение», – написал политик в соцсети.

Мобуту Сесе Секо – диктатор Заира (ныне ДР Конго), который правил страной с 1965 по 1997 год.

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