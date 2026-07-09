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Сборная Аргентины спела песню про Фолкленды. В полуфинале команда может сыграть с Англией

Сборная Аргентины спела песню про Фолкленды. В полуфинале команда может сыграть с Англией
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Футболисты сборной Аргентины спели новую песню с упоминанием Фолклендских островов после выхода в четвертьфинал ЧМ-2026. В 1/8 финала аргентинцы обыграли сборную Египта со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

В раздевалке после матча игроки спели песню «La cuarta estrella», для которой использовалась мелодия композиции «No me arrepiento de este amor» — в ней упоминается дисквалификация Диего Марадоны на ЧМ-1994 и желание взять реванш за поражение на том турнире, тоже проходившем в США.

«32 года спустя Скалонета (прозвище, образованное от фамилии тренера Лионеля Скалони – Прим. «Чемпионата») возьмёт реванш за Кубок мира, украденный у «десятки», который нам не дали поднять. Я хочу видеть четвёртую звезду на нашей футболке. Я аргентинец с рождения и до самой смерти. За Мальвины (испаноязычное название Фолклендских островов – Прим. «Чемпионата»), за Диего, за последний турнир Лео [Месси]. Аргентина, я хочу видеть тебя чемпионом во второй раз подряд. Я фанат сборной, я болею за неё всем сердцем. Мы выиграли третий [чемпионат мира] с Лионелем и хотим быть чемпионами вновь. И спустя 32 года Скалонета отомстит», – говорится в песне.

Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией — вооружённый конфликт между ними начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением южноамериканской страны.

Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южных Сандвичевых Островов и Южной Георгии. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.

Примечательно, что сборные Аргентины и Англии могут встретиться в полуфинале чемпионата мира. В 1/4 финала Англия сыграет с Норвегией, а Аргентина – со Швейцарией.

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