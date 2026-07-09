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Стало известно отношение Ямаля к возможному трансферу Альвареса в «Барселону»

Стало известно отношение Ямаля к возможному трансферу Альвареса в «Барселону»
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Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на вопрос о возможном трансфере аргентинского нападающего Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико» в каталонский клуб.

«Мы ждем его в «Барсе» с распростёртыми объятиями. Хулиан, безусловно, тот игрок, с которым все хотят играть… Он идеально подходит для стиля игры «Барсы». Он игрок высшего уровня, мы все это знаем. Надеюсь, он присоединится», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые могут предложить порядка € 130 млн за аргентинца, выступающего за «Атлетико». Мадридский клуб сначала требовал за Хулиана € 150 млн, а потом и вовсе отказался отпускать его в «Барселону» за любые деньги. При этом сам Альварес публично заявлял о желании сменить команду. Контракт 26‑летнего аргентинца с мадридским клубом рассчитан до 2029 года.

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