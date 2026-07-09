Арбелоа хочет пригласить в «Фулхэм» игрока «Реала» — источник

Новый главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа выбрал трансферную цель для лондонского клуба. Испанец хочет пригласить в команду нападающего «Реала» Гонсало Гарсию, с которым ранее успел поработать в Мадриде. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Реал» готов продать Гарсию.

В завершившемся сезоне-2025/2026 Гонсало Гарсия провёл за основную команду мадридцев 39 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. До этого нападающий выступал за молодёжную команду «Реал Мадрид Кастилья», где в сезоне-2024/2025 отметился 30 забитыми мячами в 73 встречах.