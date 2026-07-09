Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жезуш возглавит сборную Португалии — Фабрицио Романо

Жезуш возглавит сборную Португалии — Фабрицио Романо
Комментарии

Новым главным тренером сборной Португалии станет Жорже Жезуш, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Экс-тренер «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, согласился возглавить национальную команду — ожидается, что Жезуш будет руководить сборной Португалии на Евро-2028 и на следующем чемпионате мира в 2030 году.

О подписании контракта с 71-летним специалистом будет объявлено в воскресенье, 12 июля.

По окончании сезона-2025/2026 Жезуш покинул пост главного тренера «Аль-Насра», с которым выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее пост тренера сборной Португалии покинул испанский специалист Роберто Мартинес. Под его руководством команда вылетела с чемпионата мира — 2026 на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Экс-тренер Роналду в «Аль-Насре» Ж. Жезуш возглавит Португалию после Мартинеса — A Bola
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android