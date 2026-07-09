Жезуш возглавит сборную Португалии — Фабрицио Романо

Новым главным тренером сборной Португалии станет Жорже Жезуш, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Экс-тренер «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, согласился возглавить национальную команду — ожидается, что Жезуш будет руководить сборной Португалии на Евро-2028 и на следующем чемпионате мира в 2030 году.

О подписании контракта с 71-летним специалистом будет объявлено в воскресенье, 12 июля.

По окончании сезона-2025/2026 Жезуш покинул пост главного тренера «Аль-Насра», с которым выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее пост тренера сборной Португалии покинул испанский специалист Роберто Мартинес. Под его руководством команда вылетела с чемпионата мира — 2026 на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).