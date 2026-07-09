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Ямаль назвал две ключевые футбольные фигуры поколения своего детства, не упомянув Месси

Ямаль назвал две ключевые футбольные фигуры поколения своего детства, не упомянув Месси
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Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился мыслями о главных фигурах в футболе в своём детстве, не упомянув аргентинского звёздного форварда Лионеля Месси.

«Криштиану Роналду и Неймар были ключевыми фигурами моего поколения с самого детства. Я желаю им всего наилучшего», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии. Криштиану Роналду объявил, что сыграл на своём последнем в карьере чемпионате мира. Оба нападающих рассказали о своих решениях после вылетов своих сборных в 1/8 финала ЧМ. Португалия выбыла из турнира после поражения от Испании (0:1), а Бразилия уступила Норвегии (1:2).

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