Ямаль назвал две ключевые футбольные фигуры поколения своего детства, не упомянув Месси

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился мыслями о главных фигурах в футболе в своём детстве, не упомянув аргентинского звёздного форварда Лионеля Месси.

«Криштиану Роналду и Неймар были ключевыми фигурами моего поколения с самого детства. Я желаю им всего наилучшего», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии. Криштиану Роналду объявил, что сыграл на своём последнем в карьере чемпионате мира. Оба нападающих рассказали о своих решениях после вылетов своих сборных в 1/8 финала ЧМ. Португалия выбыла из турнира после поражения от Испании (0:1), а Бразилия уступила Норвегии (1:2).