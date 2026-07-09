«Это симуляция». Шнякин разобрал спорный эпизод с пенальти в матче Аргентины и Египта

Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался по итогам матча сборных Египта и Аргентины в рамках 1/8 финала ЧМ-2026. До 79-й минуты египтяне вели со счётом 2:0. Однако финальный свисток арбитра зафиксировал победу аргентинцев — 3:2. В частности, журналист оценил спорный эпизод с падением египетского вингера Мохамеда Салаха в штрафной площади соперника. Судья по ходу игры не назначил пенальти за это падение, чем осталась крайне недовольна египетская сторона.

«Альварес остановился. А Салах подогнул голеностоп, сделав выпад в сторону соперника. Это симуляция. Хотя легенду не виню — он искал шанс. Вот и весь разговор. А то арабский мир до сих пор оскорбленным считает, что случилось ограбление Египта», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.