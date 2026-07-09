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«Это симуляция». Шнякин разобрал спорный эпизод с пенальти в матче Аргентины и Египта

«Это симуляция». Шнякин разобрал спорный эпизод с пенальти в матче Аргентины и Египта
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Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался по итогам матча сборных Египта и Аргентины в рамках 1/8 финала ЧМ-2026. До 79-й минуты египтяне вели со счётом 2:0. Однако финальный свисток арбитра зафиксировал победу аргентинцев — 3:2. В частности, журналист оценил спорный эпизод с падением египетского вингера Мохамеда Салаха в штрафной площади соперника. Судья по ходу игры не назначил пенальти за это падение, чем осталась крайне недовольна египетская сторона.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Альварес остановился. А Салах подогнул голеностоп, сделав выпад в сторону соперника. Это симуляция. Хотя легенду не виню — он искал шанс. Вот и весь разговор. А то арабский мир до сих пор оскорбленным считает, что случилось ограбление Египта», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

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