Лидеры стран НАТО на саммите решили не говорить с Трампом о ЧМ, «чтобы не раздражать его»

С президентом США Дональдом Трампом договорились не говорить о чемпионате мира на саммите НАТО, об этом сообщает The Guardian.

36-й саммит Организации Североатлантического договора проходил в Анкаре 7-8 июля. Как пишет The Guardian, лидеры стран-членов организации неформально договорились не упоминать чемпионат мира по футболу в разговорах с президентом США, «чтобы не раздражать его».

Напомним, ранее ФИФА отменила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна — он получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год – нападающий США смог принять участие в игре против Бельгии в 1/8 финала (1:4).

Сообщалось, что Дональд Трамп дважды звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино – после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации. Впоследствии президент США подтвердил, что говорил с главой ФИФА.