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Лидеры стран НАТО на саммите решили не говорить с Трампом о ЧМ, «чтобы не раздражать его»

Лидеры стран НАТО на саммите решили не говорить с Трампом о ЧМ, «чтобы не раздражать его»
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С президентом США Дональдом Трампом договорились не говорить о чемпионате мира на саммите НАТО, об этом сообщает The Guardian.

36-й саммит Организации Североатлантического договора проходил в Анкаре 7-8 июля. Как пишет The Guardian, лидеры стран-членов организации неформально договорились не упоминать чемпионат мира по футболу в разговорах с президентом США, «чтобы не раздражать его».

Напомним, ранее ФИФА отменила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна — он получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год – нападающий США смог принять участие в игре против Бельгии в 1/8 финала (1:4).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

Сообщалось, что Дональд Трамп дважды звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино – после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации. Впоследствии президент США подтвердил, что говорил с главой ФИФА.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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