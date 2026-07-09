18-летний Ямаль высказался об игре 39-летнего Месси на ЧМ-2026

Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился мыслями об игре звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

«Лео Месси до сих пор был невероятен. Мы все знаем, кто такой Месси, но… Никто не ожидал такого уровня на чемпионате мира. Я так рад за него», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Mundo Deportivo.

На данный момент 39-летний Месси является лучшим бомбардиром текущего мирового первенства с восемью голами и результативной передачей. Также на турнире аргентинец первым в истории достиг отметки в 20 мячей на чемпионатах мира. В 1/4 финала Месси с Аргентиной сыграет со Швейцарией. Игра состоится 12 июля. Испания с Ямалем проведёт встречу этой же стадии 10 июля. В соперниках — национальная команда Бельгии. Испания и Аргентина на текущем ЧМ могут сойтись только в финале.