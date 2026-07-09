Ламин Ямаль рассказал, какого чувства никогда не испытывал ни в «Барселоне», ни в сборной

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился мыслями о своей игре на чемпионате мира 2026 года.

«Люди думают, что я расстроился только потому, что не забил… Совсем нет. Моя цель не в том, чтобы забивать голы. Я хочу помочь команде. Я хотел улучшить свой уровень. Я мог бы сыграть лучше и хочу изменить ситуацию. Знаю, что могу играть намного лучше. Я очень требователен к себе. Я никогда не говорил: «Ну, хватит, работа сделана». Это чувство, которого я никогда не испытывал ни в «Барселоне», ни в национальной сборной», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Mundo Deportivo.

В 1/4 финала чемпионата мира Испания сыграет с Бельгией. За пять матчей ЧМ Ламин отметился одним голом.