Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль рассказал, какого чувства никогда не испытывал ни в «Барселоне», ни в сборной

Ламин Ямаль рассказал, какого чувства никогда не испытывал ни в «Барселоне», ни в сборной
Комментарии

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился мыслями о своей игре на чемпионате мира 2026 года.

«Люди думают, что я расстроился только потому, что не забил… Совсем нет. Моя цель не в том, чтобы забивать голы. Я хочу помочь команде. Я хотел улучшить свой уровень. Я мог бы сыграть лучше и хочу изменить ситуацию. Знаю, что могу играть намного лучше. Я очень требователен к себе. Я никогда не говорил: «Ну, хватит, работа сделана». Это чувство, которого я никогда не испытывал ни в «Барселоне», ни в национальной сборной», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Mundo Deportivo.

В 1/4 финала чемпионата мира Испания сыграет с Бельгией. За пять матчей ЧМ Ламин отметился одним голом.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
18-летний Ямаль высказался об игре 39-летнего Месси на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android