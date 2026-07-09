Моуринью определил ненужного полузащитника в «Реале»

Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью расставил приоритеты в линии полузащиты. Португалец определился, что в новом сезоне будет рассчитывать на Федерико Вальверде, Орельена Тчуамени, Арду Гюлера, Бернанрду Силву и Джуда Беллингема. Об этом сообщает испанский журналист Рамон Альварес в своих соцсетях.

Отмечается, что Жозе также выбрал ненужного полузащитника в «Реале» — это француз Эдуарду Камавинга. Он покинет команду в случае подходящего предложения.

В минувшем сезоне Камавинга провёл 43 матча за «Реал» во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн. Мадридский клуб завершил сезон без трофеев.