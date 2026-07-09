Сенатор Парагвая выступила с речью по поводу скандала с Мбаппе

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья выступила с речью по поводу скандала, связанного с её заявлениями о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Франция – это Руссо, Декарт, Монтескьё, Виктор Гюго, Симона де Бовуар, Декларация прав человека и гражданина. Я отказываюсь сводить Францию и всё её огромное культурное, художественное и демократическое наследие к Мбаппе. Как истинная либералка и демократка, я несу полную ответственность за свои слова. Последствия лягут на меня и больше ни на кого.

Когда Орландо Хиль, парень, который впервые попал на чемпионат мира, играл на глазах у всей планеты и протянул руку со всей присущей парагвайцу скромностью, а этот сукин сын отказался её пожать… Это не по-французски, француз никогда бы так не поступил.

Я убиваю в себе неправильную Селесту. Я разрушаю тот образ мысли, в котором меня воспитывали и который я почти ненавижу сегодня. Я родилась во времена, когда сказать «грёбаный ниггер» или «чёртов жирдяй» было в порядке вещей. Это было время нетерпимости. Я пытаюсь адаптироваться к новому миру, потому что мой мир, в котором я выросла, сделал нас сильными и стойкими.

Хочу сказать французам, которые смотрят на меня, что, будь я на месте Мбаппе, я бы уже проходила психотерапию», – приводит слова Амарильи ABC.

Напомним, ранее Амарилья в оскорбительной форме раскритиковала Мбаппе за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Позже француз ответил на это заявление — Селесте пригрозила игроку тюрьмой, напомнив об инциденте с Роналдиньо.