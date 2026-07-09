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«Им приходится молчать». Ямаль отреагировал на критику в свой адрес на ЧМ-2026

«Им приходится молчать». Ямаль отреагировал на критику в свой адрес на ЧМ-2026
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Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о критике в свой адрес на чемпионате мира 2026 года.

«Я всегда воспринимаю критику позитивно. Иногда думаешь: зачем они это говорят? Но потом, когда ты отлично выступаешь, им приходится молчать. Я не чувствую давления. Я чувствую это как ответственность. Хорошо, что люди верят в тебя и ожидают от тебя результатов. Мне это нравится», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Mundo Deportivo.

В четвертьфинале сборная Испании встретится с Бельгией. Матч состоится 10 июля в 22:00 мск. За пять матчей ЧМ Ламин отметился одним голом.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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