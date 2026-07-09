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Защитник «Реала» Асенсио может перейти в «Арсенал»

Защитник «Реала» Асенсио может перейти в «Арсенал»
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Защитник «Реала» Рауль Асенсио может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах испанского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», об этом сообщает интернет-портал OK Diario.

Согласно сведениям источника, «Арсенал» видит в Асенсио замену для Бена Уайта. «Реал» готов расстаться с 23-летним испанцем за € 50 млн. Ранее интерес к Раулю также проявлял итальянский «Лацио», однако римляне не смогли удовлетворить финансовый запрос «Реала».

В минувшем сезоне Асенсио провёл 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.

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