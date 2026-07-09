Форвард Испании Оярсабаль категорично ответил, можно ли сказать «нет» «Барселоне»

Нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Оярсабаль категорично ответил на вопрос журналиста о возможности отказать «Барселоне» в случае предложения о трансфере.

«Можно ли сказать «нет» «Барселоне»? Да, можно. Я верю, что можно. Есть игроки, которые им отказали», — приводит слова Оярсабаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на El Chiringuito.

Ранее стало известно, что «Барселона» рассматривает Оярсабаля в качестве альтернативы форварду мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу.

В прошедшем сезоне Оярсабаль провёл 40 матчей за «Реал Сосьедад», забил 18 голов и оформил четыре ассиста. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.